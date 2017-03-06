ALTINORDU 0 - SİVASSPOR 0

Altınordu 0 - Sivasspor 0
TFF 1. Lig 23. haftasında Altınordu ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Okan Derici (78' Serkan Göksu), Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Hasan Kabze (83' Barış Alıcı), Beykan Şimşek (67' Abdulkadir Parmak)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Adem Koçak, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç (68' Leandrinho), Ergin Keleş (63' Theofanis Gekas)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Candaş Elbil, Ali Zağlı
Sarı Kartlar: DK 48: Rıdvan Şimşek (Sivasspor), DK 51: Beykan Şimşek (Altınordu), DK 66: Alican Özfesli (Altınordu), DK 69: Hakan Arslan (Sivasspor), DK 70: Abdulkadir Parmak (Altınordu), DK 90: John Boye (Sivasspor), DK 90: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
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