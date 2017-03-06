Altınordu 0 - Sivasspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU 0 - SİVASSPOR 0

Altınordu 0 - Sivasspor 0

TFF 1. Lig 23. haftasında Altınordu ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

204 Okunma

Altınordu 0 - Sivasspor 0

TFF 1. Lig 23. haftasında Altınordu ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Okan Derici (78' Serkan Göksu), Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Hasan Kabze (83' Barış Alıcı), Beykan Şimşek (67' Abdulkadir Parmak)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Adem Koçak, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç (68' Leandrinho), Ergin Keleş (63' Theofanis Gekas)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Candaş Elbil, Ali Zağlı

Sarı Kartlar: DK 48: Rıdvan Şimşek (Sivasspor), DK 51: Beykan Şimşek (Altınordu), DK 66: Alican Özfesli (Altınordu), DK 69: Hakan Arslan (Sivasspor), DK 70: Abdulkadir Parmak (Altınordu), DK 90: John Boye (Sivasspor), DK 90: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

﻿

Altınordu - Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Klasspor Tv projesi, Milliyet Ankara'da anlatıldı
Spora açılan yeni pencere: Klasspor tv
Klasspor 9 yaşında.
Ali Şaşal Vural: "Beşiktaş ile anlaşmıştım"
TFF 1. Lig'de 3 kıtadan 103 yabancı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿