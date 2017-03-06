ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Serdar Özkan, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Armındo Tue Na Bangna, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Ali Palabıyık, Baki Tuncay Akkın, Serkan Olguncan, Hakan Ceylan
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