Gençlerbirliği - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GENÇLERBİRLİĞİ - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gençlerbirliği - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Gençlerbirliği ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 23. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Selçuk Şahin, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Marko Mılınkovıc, Vedat Murıç, Luccas Claro Dos Santos, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Ümit Özat

Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Rıcardo Jorge Vaz Te, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Bora Körk, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Hakem: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Samet Çiçek, Abdulkadir Bitigen

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