ALTINORDU - SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Beykan Şimşek, Alican Özfesli, Okan Derici, Hasan Salih Kabze
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Sivasspor: Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Candaş Elbil, Ali Zağlı
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