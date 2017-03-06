Altınordu - Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 23. haftasında Altınordu ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Altınordu - Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Seydi Kayasoy, Arif Morkaya, Beykan Şimşek, Alican Özfesli, Okan Derici, Hasan Salih Kabze

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sivasspor: Galip Güzel, İbrahim Öztürk, Burhan Eşer, Ergin Keleş, John Boye, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Candaş Elbil, Ali Zağlı

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Altınordu 0 - Sivasspor 0
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