KLASSPOR TV PROJESİ, MİLLİYET ANKARA'DA ANLATILDI

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, bu projenin detaylarını Milliyet Ankara'ya verdiği röportajla kamuoyuna anlattı.

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, bu projenin detaylarını Milliyet Ankara'ya verdiği röportajla kamuoyuna anlattı.

BU GURUR ANKARA’NIN

9 yıl önce yayın hayatına başlayan Klasspor, internet üzerinden televizyon yayınına başlamanın hazırlığını yapıyor. Milliyet Ankara'ya proje hakında bilgiler veren Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, “Duruşumuzu bozmadan bu işi de başaracağız” diye konuştu

Klasspor internet sitesi, 9 yıl sonunda Başkent medyasında markalaşan bir yayın organı olmayı başardı. Gazetecilik ilkelerini internet üzerinden uygulayan sitenin şimdiki heyecanı ise Klasspor TV. Televizyon kalitesinde yayın yapacak kanal, Türkiye’nin yayın programı belli olan ilk internet televizyonu olacak.

Bu proje nasıl gelişti?

-Klasspor TV, 3-4 yıl önce tasarlanan bir proje aslında. Bunun için gerekli adımlar da 2 ay önce atılmaya başladı. Stüdyoda çalışmaları devam ediyor. Teçhizatlar da büyük oranda tamamlandı. Gençlerbirliği’nin tarihi kongresini ve Ankaragücü’nün önemli basın toplantısını canlı olarak yayınladık. Çok küçük eksiklerimiz kaldı. Onların da tamamlanmasıyla yayına nisan ayında başlamayı planlıyoruz.

Yayın Facebook’tan

İzleyiciye nasıl ulaşacak?

-Klasspor’dan bağımsız çalışacak. Yayınları Facebook üzerinde yapacak. İlk etapta akşam 20.00-23.00 arası yayın yapacak. Diğer sosyal medya programlarını kullanmak için de var çalışıyoruz ancak bunun için ülkemizin altyapısındaki eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Okuyucuların programa katılması, beğenilmesi, beğenmemesi, soru sorması önemli. Yayın bittikten çok kısa süre sonra youtube da programın videosu izlenebilecek.

Özellikleri ne olacak?

-Yayın programı belli olan ilk internet televizyonu olacak. Büyük imkanlara sahip kurumlar bunu yapmazken bizim bu işe öncülük etmemiz Ankara için çok önemli. Gazeteler bugün internet yayıncılığına önem veriyor. Televizyonlar için de bu durum kaçınılmaz olacak. Smart TV gibi uygulamalarda da izlenilmesi için hazırlığımız var.

Pek çok yerel ve genel televizyon ya da gazeteden öndesiniz. Bunu devamlılığı zor olsa gerek.

-Ankaragücü’nün basın toplantısını aynı anda bin 100 kişi izledi. Yeni projemiz Ankara sporuna da hareketlilik getirecektir. Bu anlamda etkili olacağımızı düşünüyorum. Olmayan bir şeyi yapacağız ve bunu bu şehir başaracak. Maalesef hiçbir yerel kanalımız maçlarda, maç sonlarında ya da taraftarlarla ilgili bir gelişmede görünmüyor. Büyük markalada ise spora olan ilgi ortada. Ankaragücü maçının ardından kulüp başkanı Mehmet Yiğiner’e mikrofon uzatan bir tek Klasspor oluyor. Takımı karşılayan taraftarların yanında da bir tek biz oluyoruz. Bunlar önemli şeyler. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gazetecilik gereği eleştiririz, yorumlarız ama Ankara’da bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Biz Klasspor okuyucusunun alıştığı duruşumuzu yansıtmaya TV’de de devam edeceğiz.

Özel programlar var

Programlardan bahseder misin?

-Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor için özel program yapacağız ve bu da o kulüpler için bir ilk olacak. Takımlara hakim kişiler programları hazırlayacak. Konuklar olacak. Program isimleri de renkli, eğlenceli olsun istiyoruz. Hentbol, basketbol, voleybol ve amatör sporlar için de yine ilgi çekecek programlarımız olacak. Biz şehrimizin başarıları ile övünecek ve bunları duyuracağız. Meriç Enercan, Musa Samur, Buğra Ersavaş, Cevat Uğraş, Engin Kocabıyık başta olmak üzere değerli arkadaşlar ile yayında olacağız. Maçların canlı anlatımının da olacağı keyifli bir program olacak.

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Maç yayını mümkün mü?

-Evet, gelecek sezon maç yayını yapmak istiyoruz. Kanuni açıdan aşılması gereken prosedürler var. Bunlar çözüme kavuşursa internet siteleri için önemli bir adım atılmış olacak. İnternet televizyonculuğu için de örneklemelerle ilerlemeye çalışıyoruz. 2. Lig ve 3. Lig’deki Ankara takımlarının maçlarını yayınlamak istiyoruz. Federasyona verilecek harç ve giderler için sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. Amatör kümede de çok önemli maçlar oluyor. Ankara takımları televizyonlarda, gazetelerde olmadığı için biz bunu değiştirmek istiyoruz.

Takipçiler alıştı

1 milyona yakın takipçi var. Nasıl geldi bu başarı?

-2011 yılında kırılma noktamız oldu. O dönem açılış sayfası olmaya başladık. İnsanların ilk açtığı site olduk. İstikrarı ve sürekliliği sağladık. Aynı çizgide yayıncılığımızı sürdürünce alışkanlığı sağlamış olduk. 2014’ten sonra da kendimi göstermeye başladım. Daha çok alanda olmaya başladım. İnsanlar görmeye başlayınca bizi sahiplenmesi de arttı. Biz ‘taraflı spor sitesi’ derken okuyucu bunu algıladı ve gerçekten sahiplendi. İstanbul’a karşı bi kenetleme sağlamaya çalıştık. Örneğin manşete İstanbul ekiplerinin bir haberini kullansak büyük tepki çekeriz. 1 milyona yakın takipçisi olan bir siteden bahsediyoruz. Bunu başarmak kolay olmadı.