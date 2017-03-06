LENS'TEN FEDAKARLIK ÖRNEĞİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Lens büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Hollandalı yıldız, babasının vefatı ile sarsılmasına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Acı haberden bir gün sonra Osmanlıspor maçında sahaya çıkan Lens, galibiyet golünün hazırlanmasına da kaktı yaptı. Lens maçın ardından, "Aklımı tekrar toparlayabilmemin tek yolu futbol oynamaktı" diye konuştu.

Fenerbahçeli Lens, babasının vefatıyla sarsıldı. Gelişme üzerine Hollanda'ya giden yıldız oyuncu, yaşadığı acıya rağmen takımını yalnız bırakmadı. Kısa sürede Türkiye'ye döndü ve Osmanlıspor maçında sahaya çıktı.

Takım arkadaşları ısınma hareketleri sırasında, üzerinde Lens'in babasının isminin yer aldığı tişört giydiler.



Takımın bir çok atağında rol alan Hollandalı yıldız, galibiyet golünü de hazırlayan isim oldu. Lens, ayrıca maçın adamı seçildi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile bir taraftar sahaya girerek, Lens'e sarılıp başsağlığı diledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan jeremain Lens, başsağlığı mesajları için teşekkür etti.

Hollandalı yıldız, "Türkiye'deki herkese teşekkür ediyorum. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil birçok kişiden, hatta Beşiktaş taraftarlarından başsağlığı mesajları aldım. O insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Zor bir süreç tabii ki benim için. Aklımı tekrar toparlayabilmemin tek yolu futbol oynamak. Bu yüzden bu maçta oynamak istedim" diye konuştu.