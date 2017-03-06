AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da da Monaco, zirvedeki yerlerini bırakmadı. İspanya'da ise Barcelona, liderliği Real Madrid'den aldı.

- La Liga

La Liga'nın 25. haftasına, maç eksiğine rağmen lider giren Real Madrid, ekiplerin 2'şer maça çıktığı haftanın ardından liderliği Barcelona'ya bıraktı.

Evinde Las Palmas ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, Eibar deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Sporting Gijon'u 6-1, Celta Vigo'yu ise 5-0 yenen Barcelona, haftayı kayıpsız geçti.

Athletic Bilbao'yu 1-0 ile geçen şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım Sevilla, 26. haftanın kapanış karşılaşmasında Alaves'e konuk olacak.

La Liga'da 60 puanla zirveye yerleşen Barcelona'yı, 59 puanla Real Madrid ve 55 puanla Sevilla takip ediyor.

- Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçına bu akşam West Ham United deplasmanında çıkacak lider Chelsea'nin 63 puanı bulunuyor.

Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Liverpool, Arsenal'i 3-1 yendi. Zirve takipçilerinden Tottenham, ağırladığı Everton'ı 3-2 mağlup etti.

Maç eksiği bulunan kulüplerden Manchester City, deplasmanda oynadığı Sunderland karşılaşmasını 2-0 kazandı, Manchester City ise evinde Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

Chelsea'nin 63 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 56, Manchester City 55, Liverpool 52, Arsenal 50 ve Manchester United 49 puan topladı.

- Bundesliga

Bundesliga'nın 23. haftasında konuk olduğu Köln'ü 3-0 yenen Bayern Münih, birinci sıradaki yerini korudu.

Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig, Augsburg deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Borussia Dortmund ise ağırladığı Bayer Leverkusen'i 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ligde 56 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Bu iki takımı, 43 puanla Borussia Dortmund ve 41 puanla Hoffenheim izledi.

- Serie A

Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, deplasmanda karşılaştığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Zirve takipçileri Roma ile Napoli arasındaki mücadeleyi, 2-1 misafir ekip Napoli kazandı.

Ligde 27. haftanın sonunda 67 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 8, Napoli'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.

- Ligue 1

Ligue 1'de bu sezon farklı galibiyetleriyle dikkati çeken lider Monaco, sahasında oynadığı Nantes maçını da 4-0 kazandı.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Nancy'yi 1-0 yendi.

Zirve takipçilerinden Nice ise deplasmanda Dijon'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla Monaco, 28 haftada topladığı 65 puanla liderliğini korudu. PSG ve Nice, 62'şer puanla Monaco'yu izledi.