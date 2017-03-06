GOMEZ, BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR MU?

Alman golcü Mario Gomez'in Beşiktaş'ın son galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşılan tüm fotoğrafları beğenmesi soru işaretlerine yol açtı.
Mario Gomez Beşiktaş'a mı dönüyor?
Geçen sezon siyah beyazlı formayla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran ancak Wolfsburg'u seçen futbolcu beklediğini bulamadı.
Beşiktaş'taki günlerini özleyen Alman golcü, siyah-beyazlıların instagram hesabından paylaşılan Çaykur Rizespor galibiyeti fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de TRTSPOR'a yaptığı açıklamada, Mario Gomez için açık kapı bırakmıştı.