Gomez, Beşiktaş'a dönüyor mu?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GOMEZ, BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR MU?

Gomez, Beşiktaş'a dönüyor mu?

Alman golcü Mario Gomez'in Beşiktaş'ın son galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşılan tüm fotoğrafları beğenmesi soru işaretlerine yol açtı.

296 Okunma

Alman golcü Mario Gomez'in Beşiktaş'ın son galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşılan tüm fotoğrafları beğenmesi soru işaretlerine yol açtı.

Mario Gomez Beşiktaş'a mı dönüyor?

Geçen sezon siyah beyazlı formayla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran ancak Wolfsburg'u seçen futbolcu beklediğini bulamadı.

Beşiktaş'taki günlerini özleyen Alman golcü, siyah-beyazlıların instagram hesabından paylaşılan Çaykur Rizespor galibiyeti fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de TRTSPOR'a yaptığı açıklamada, Mario Gomez için açık kapı bırakmıştı.

ETİKETLER #Beşiktaş
Klasspor Tv projesi, Milliyet Ankara'da anlatıldı
90 dakikası İstanbul'da lüks bir daire!
Spora açılan yeni pencere: Klasspor tv
Rıdvan Dilmen'den Quaresma tepkisi!
Kweuke: "Yüzde yüz penaltı"
Atınç Nukan: "Bence penaltı değil"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿