Fethi Yaşar: "Duygulanmamak elde değil"
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FETHİ YAŞAR: "DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL"

Fethi Yaşar: "Duygulanmamak elde değil"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Birlik ve beraberlik içindeki tribünleri görünce duygulanmamak elde değil" dedi.

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Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü, rakibi Sarıyer’i 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi. 20 bin kişinin takip ettiği maçı tribünden izleyen Yaşar'a Ankaragücü taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

Ankaragücü atkısını takarak maçı izledi

Kritik mücadele öncesi MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve Yenimahalle Beleyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ile birlikte izleyen Yaşar, Ankaragücü atkısını da takarak, başarılı bir performans sergileyen takıma destek verdi.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçta taraftarların sevgi gösterisine karşılık veren Yaşar, "Ankaragücü bugün bir kez daha Ankara'nın değeri olduğunu göstermiştir. Ankaralılarda Ankaragücü'ne sahip çıktığını tüm Türkiye'ye bildirmiştir" dedi.

Şampiyonluğa az kaldı

Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golleri 33'üncü dakikada Ömer Bozan ve 75'inci dakikada Erhan Şentürk attı. Gollerle birlikte tribünlerde büyük bir coşku meydana gelirken, Yaşar da tribünlerin coşkusuna ortak oldu. 25'inci haftadaki kritik mücadelen galip gelen Ankaragücü, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış odu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü'nün bu sene şampiyonluğa emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Ankaragücü büyük sıkıntıların ardından bugünlere geldi. Birlik ve beraberlik içindeki tribünleri görünce duygulanmamak elde değil" dedi.

Yıllardır Ankaragücü'nün hak etmediği yerlerde olduğunu belirten Yaşar, "Ankaragücü gerek camia olarak gerek taraftar olarak hak etmediği olaylara maruz kaldı. Ama bu sezon ortaya çıkan sinerji ve tablo doğru yolda ilerlendiğini gösteriyor. Umarım sezon sonunda Ankaragücü başarıya ulaşır ve kısa zamanda Süper Lig'de boy gösterir" diye konuştu.
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