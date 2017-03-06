Kaplan: "Son dakika golüne engel olamadık"
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KAPLAN: "SON DAKİKA GOLÜNE ENGEL OLAMADIK"

Kaplan: "Son dakika golüne engel olamadık"

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Karagümrük ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Karagümrük ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Dört gün içinde birbirinden zorlu iki maç oynadık. Lig lideri ve puan sırlamasındaki direkt rakibimiz olan iki takımla oynayacağımız maçların zorluğunun farkındaydık. Futbolcularımıza iki maç öncesinde de rakiplerin durumu hakkında analizlerimizle bilgi verdik.

İki maçtan 6 puan alarak Ankara’ya dönebilirdik ama futbol bu, her zaman sahadaki oyunun karşılığını alamıyorsunuz. Biz de bu durumla karşı karşıya kaldık. Futbolcularımı kutluyorum, ellerinden geleni yaptılar. İki puan bize hedeflerimiz için altın değerinde bir katkı yapacak ama biz halen 6 puan alamamanın üzüntüsü içindeyiz. Bu da takımımızdaki özgüveni gösteriyor.

Karagümrük maçında işler istediğimiz gibi gitti ancak son dakika golüne engel olamadık. Hakem ilk yarıya artı dört ikinci yarıya artı yedi dakika ekledi. Bu rakamların bu maç için yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten biz de golü yedi dakikalık uzatmanın son bölümünde yedik. Genç bir takımımız var, bundan da ders çıkarmayı bilecekler. Onların bu özverileri , bu mücadeleleri olduğu sürece bu takım daha iyi yerlere gelecektir. Tek tek, isim isim söylemiyorum bunu, takımımıdaki tüm oyuncular sorumluluk alıyor, takıma elinden geldiğince katkı veriyor. Böyle bir oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum." 

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