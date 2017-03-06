TOPAL: "HAKEM OLSAYDIM GOLÜ VERMEZDİM"

Fenerbahçeli Mehmet Topal, Osmanlıspor maçında attığı golde topun eline çarptığını, kasıtlı bir hareketinin olmadığını savundu. Deneyimli oyuncu, bir soru üzerine de ''Top kesinlikle elime çarptı. Hakem olsaydım golü vermezdim'' itirafında bulundu.

Fenerbahçe'nin, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Mehmet Topal'ın attığı gol öne çıktı. Elle müdahale tartışmaları yapılıyor.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Mehmet Topal, "Elime top tesadüfen çarptı. Kesinlikle el değildi. Top önüme düştü ve gol oldu" dedi.

Milli futbolcu, "Ailemin ve her şeyin üzerine yemin ederim el değildi. El olsaydı gider hakeme söylerdim. Ama hakem ben olsaydım, 'elle oynama var' derdim, golü vermezdim'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hakem hatalarıyla çok puan kaybettiğini dile getiren Topal, "Bizim aleyhimize Bursa'da hatalı penaltı verildi, Antalya'da golümüz sayılmadı. Böyle ufak ufak hatalarla yarış dışı kaldık" şeklinde konuştu.

Atınç'ın pozisyonunu hatırlattı

Mehmet Topal, Beşiktaşlı Atınç Nukan'ın el pozisyonunu da değerlendirdi.

Tecrübeli oyuncu, “Beşiktaş’ın maçında Atınç’ın pozisyonu penaltıydı. 'Kimse neden söylemedin' dedi mi? Saha içinde bilemezsiniz bunu. Ben izledikten sonra elime çarptığını anladım. Elim vücuduna yakındı. Anlamadım. Atınç’ın pozisyonuna penaltı verilse belki maç berabere bitecekti” ifadelerini kullandı.