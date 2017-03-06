Spora açılan yeni pencere: Klasspor tv
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SPORA AÇILAN YENİ PENCERE: KLASSPOR TV

Spora açılan yeni pencere: Klasspor tv

Gelecek ay itibariyle internet üzerinde yayın hayatına başlayacak olan Klasspor tv'nin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Hürriyet Ankara'ya verdiği röportaj ile tv projesinin detaylarını paylaştı.

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Klasspor, yeni dönemde okuyucularını yeni bir atılım ile sevindirmeye kararlı. Ankara'nın sporuna verdiği katkılarla başkentin en çok okunan internet sitesi konumunda bulunan Klasspor, tv projesini hayata çevirmeye hazırlanıyor. Gelecek ay itibariyle internet üzerinde yayın hayatına başlayacak Klasspor tv'nin aynı zamanda Klasspor'un Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Hürriyet Ankara'ya verdiği röportaj ile tv projesinin detaylarını, kamuoyuyla paylaştı.

Hürriyet Ankara'nın Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ile yaptığı röportaj sizlerle: 

Spora yeni pencere açılıyor

Başkent’in önemli spor internet sitelerinden klasspor.com, yeni bir adım atıyor. klasspor.tv yakında yayın hayatına başlıyor. Sitenin kurucusu ve yöneticisi Bülent Atlas, Ankara’da sporun nabzını, televizyon haberciliği alanında da tutacaklarını belirtip, “Haftanın 7 günü, günde 3 saat olacak programlarda, Başkent sporu konuşulup, tartışılacak ve sorunların çözümü için yollar aranacak. Başkent sporunun gelişimi ve daha iyi tanıtılması için fikirler üretilecek” dedi.

Konuları, konukları ve interaktif yapısı ile klassspor.tv’nin, internet dünyasına yeni bir pencere açacağını vurgulayan Atlas, şunları söyledi:

“Programlarda tüm branşlar masaya yatırılacak. Amatör sporlar gündeme getirilecek. Yöneticiler, teknik adamlar, sporcular, sporun tüm paydaşları, gerek konuk olarak, gerekse canlı bağlantılarla programda yer alacak. Bütün programlar interaktif olacak. İzleyenler soruları ile programa katılabilecek. Gündüz saatlerindeki basın toplantıları, imza törenleri ve anlık gelişmeler canlı olarak aktarılacak. Platform, internet üzerinde kurulmasına rağmen televizyon kalitesinde yayın sunulacak. Gelecek sezon şartlar uygun olursa, maçların canlı yayınlanması gündemimizde. Bu çalışma, Türkiye’nin internet üzerinden yayın yapan ilk spor kanalı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi, spor tesisleri ile ilgili programlarda yer alacak. Klasspor.tv adresinden verilecek yayın, internet sisteminden, facebook sayfası, cep telefonları ve akıllı uydu alıcıları üzerinden izlenebilecek. Dünya bu sisteme geçiyor. Önümüzdeki sezon La Liga maçlarının facebook üzerinden yayınlanması konuşuluyor. Yayın formatı, tamamen Ankara üzerine kurulu. Ankara’nın deneyimli gazetecilerinden Meriç Enercan, klasspor.tv’nin önemli isimlerinden biri olacak. klasspor.com 9 yaşını dolduruyor. Yeni  atılımla, profesyonel bir bakış açısı getirmeyi, Ankara sporuna yeni bir renk katmayı hedefliyoruz.”

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