BELEDİYE BAŞKANLARI, ANKARAGÜCÜ HAKKINDA NE DEDİ?

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve AKP Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın, Klasspor'a konuştu.

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Ankaragücü’nün Sarıyer’i 2-0 yenerek 3 puan aldığı karşılaşmada, Sarı-Lacivertli takımı Milletvekilleri ve İlçe Belediye Başkanları da yalnız bırakmadı. AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, AK Parti Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın ve birçok oda başkanı, STK başkanları ve yöneticileri, protokol tribünündeki yerini alarak Ankaragücü’nü izledi ve başkent ekibine desteklerini verdi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve AKP Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın, maç çıkışında Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Mesut Akgül: “Destek çağrıları, yukarılara iletildi”

Ankaragücü’nün Ankara’nın efsanevi takımı olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Güzel bir maç oldu. Çocuklar, iyi mücadele etti ve 2-0’lık bir galibiyet aldı. Bu oyunun karşılığında, sezon sonunda şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. Ankaragücü, Ankara’nın efsanesi olmuş bir takımıdır. Bunu, taraftarların desteğinden de görüyoruz. Ankaragücü’nün hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum.” Dedi.

Fırsat buldukça Ankaragücü’nün maçlarına geldiğini söyleyen Başkan Akgül, “Biz de gücümüzün yettiği kadar desteklerimizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Fırsat buldukça maçlara da gelmeye çalışıyorum. Hep beraber el ele, gönül gönüle vererek Ankaragücü’nü başarıya taşıyacağız. “ diye konuştu.

Foto Albümü Ankaragücü:2 - Sarıyer:0 (05.03.2017) 27 FOTO

“Cumhurbaşkanına ve Başbakana duyurduk”

Ankaragücü’ne destek çağrılarının, Cumhurbaşkanına ve Başbakana iletildiğini belirten Başkan Akgül, “Biz, Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimi ile zaman zaman görüşüyoruz. Gücümüz yettiği kadar desteklerimizi veriyoruz. Bu yardımları, taraftarların bilmesi mümkün değil, biz de beyan etmiyoruz. Bir gerçek var ki, bu konuda herkesin destek olması gerekiyor. Bu destek, geçmişten gelen birtakım tortuların giderilmesi noktasında olacak. Bu destek çağrıları yukarılara da iletildi. Bu çağrıları, Milletvekilleri kanadıyla Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza duyurduk. Çözüm bulup el birliğiyle Ankaragücü’nü ayağa kaldıracağız. Ben buna inanıyorum. “ şeklinde konuştu.

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Alper Taşdelen: “Ankaragücü, Ankara’nın en değerli markası”

Ankaragücü’ne her zaman destek vereceklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankaragücü’nün kazanmış olmasından çok mutlu olduk. Ankaragücü, güzel oyunuyla bu galibiyeti hak etti. 20 binin üzerindeki taraftarlarımız, stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadı. Ankaragücü, İnşallah bu şekilde edecek. Ankara’mızın en değerli markası olan Ankaragücü’ne biz de her zaman destek vereceğiz.” dedi.

Ankaragücü’nün güzel ve aydınlık günler beklediğini ifade eden Taşdelen, “Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştük, Ankaragücü’nün her zaman yanında olduğumuzu ve destek vereceğimizi belirttik. Taraftar dernekleriyle görüştük, her zaman arkalarındayım. Bundan sonra daha güzel ve aydınlık günler bizleri bekliyor. “ sözlerini kullandı.

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Hava Yıldırım: “Ankaragücü’nün lig atlayacağını düşünüyorum”

Ankaragücü’nün üst lige çıkacağına inandığını söyleyen Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, “Ankaragücü’nü izlerken çok gururlandım, stadyuma geldiğime de değdi. Çok mutluyum. İnşallah lig de atlayacağız. Ankaragücü’nün başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

Ankaragücü taraftarlarının stadyumu hınca hınç bir şekilde doldurduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Milli maçların dışında böylesine bir taraftarı olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Ankaralı, Ankaragücü’ne sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. “ dedi.

Muzaffer Yalçın: “Ankaragücü’ne her zaman destek vereceğiz”

Ankaragücü’ne uğurlu geldiklerini söyleyen AKP Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın, “Ankaragücü’nün galibiyetinden dolayı çok sevinçliyim. Ankaragücü’nün maçına ne zaman geldiysek galibiyetle döndük. Geldiğimiz maçlarda ne berabere kaldık ne de yenildik. Ayağımız uğurlu geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Güdül olarak Ankaragücü’ne her zaman destek vereceğiz. “ diye konuştu.