İSMET TAŞDEMİR VE OYUNCULAR MAÇ SONUNDA NE DEDİ?

Ankaragücü’nün Sarıyer’i 2-0 yendiği karşılaşmasının ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularından Cenk Kaplan, Ömer Bozan ve Ferhat Çulcuoğlu, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

İsmet Taşdemir: “Güzel günler bizi bekliyor”

9 final maçın kaldığını söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Zor bir maçtı. Ligin ikinci yarısı hep sıkışıyor, yine sıkıştı. Ama biz daha önce de belirttik bizim 10 tane final maçımız vardı. Çok şükür bu finallerden birisini atlattık. Bundan sonra 9 finalimiz kaldı. Cuma günü de İstanbul'da çok önemli bir maça çıkacağız. İnşallah seyircilerimizin bu kenetlenmesi ve desteğiyle beraber onların da bizim de hak ettiğimiz galibiyeti alacağımızı düşünüyorum. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. “ dedi.

Muhammed Gönülaçar’ın oyundan atıldığının hatırlatılması üzerine Taşdemir, “Faulden dolayı sarıyı verdi, daha sonra itiraz etti diye ikinci sarı karttan kırmızı verdi. Ortada küfür yok, ters bir durum yok ama hoca öyle takdir etti. Genelde bize karşı böyle takdir ediiliyor, yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Cenk Kaplan: “İyi bir galibiyet oldu”

Sarı-Lacivertli takımın başarılı defans oyuncu Cenk Kaplan, “Bizim için zor bir maçtı. Elimizden gelen her şeyi sahada vererek iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Bu galibiyet, camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun.” dedi.

Ömer Bozan: “Yolun sonu şampiyonluk”

Sarıyer karşısında attığı frikik golüyle takımını öne geçiren Ömer Bozan, “Bu maçta, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. 2-0'lık net bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. İnşallah her maçtan böyle iyi oyunla galip geleceğiz. Allah’ın izniyle bu yolun sonu şampiyonluk olacak.” diye konuştu.

Ferhat Çulcuoğlu: “Bu taraftarlarla sırtımız yere gelmez”

Ankaragücü’nün orta sahasındaki dinamosu Ferhat Çulcuoğlu, “Gümüşhane’yi puan olarak yakaladıktan sonra gerçekten çok büyük bir moral kazandık. Son 2 maçta hiç beklenmedik mağlubiyet aldılar. Bu bizim iştahımızı daha da çok arttırdı. Her haftayı artık kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz. Her haftayı final maçı olarak değerlendiriyoruz. Her hafta aynı konsantrasyonla aynı ciddiyetle maçlarımızı kazanmaya devam edeceğiz. “ şeklinde konuştu.

Taraftarların desteği olduğu sürece sırtlarının yere gelmeyeceğini söyleyen Ferhat Çulcuoğlu, “Taraftarımız bizim zaten en büyük desteğimiz, özellikle iç sahada taraftarsız oynadığımız maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Onların desteği var olduğu sürece sırtımız kolay kolay yere gelmez.” dedi.