KAYSERİSPOR 2 - KASIMPAŞA 2

Kayserispor 2 - Kasımpaşa 2
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş, Samba Sow (90' Landry N'guemo), Silvestre Varela, Rajko Rotman, Deniz Türüç, Raheem Lawal (86' Kubilay Sönmez), Umut Bulut
Teknik Direktör:
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau (76' Cristian Guanca), Cristian Titi, Veysel Sarı, Strahil Popov, Abdullah Durak, Adem Büyük (62' Tunay Torun), Andre Castro, Loret Sadiku, Samuel Eduok (68' Turgut Doğan Şahin), Bengali Koita
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Aleks Taşçıoğlu, Sarperbarış Saka
Goller: DK 25: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 42: Cristian Titi (Kasımpaşa), DK 73: Raheem Lawal (Kayserispor), DK 90: Andre Castro (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 22: Adem Büyük (Kasımpaşa), DK 24: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 70: Tunay Torun (Kasımpaşa), DK 71: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 75: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 77: Raheem Lawal (Kayserispor), DK 77: Cristian Titi (Kasımpaşa)
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