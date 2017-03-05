OSMANLISPOR, SON DAKİKA GOLÜNE ENGEL OLAMADI!

Fenerbahçe 1 - Osmanlıspor 0
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Fenerbahçe: Fabiano Ribeiro, Martin Skrtel, Simon Kjaer (73' Moussa Sow), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan (46' Volkan Şen), Jeremain Lens, Alper Potuk, Fernandao (73' Robin Van Persie)
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Avdija Vrsajevic (66' Koray Altınay), Musa Çağıran, Adrien Regattin (80' Pierre Webo), Luiz Carlos, Adam Maher, Badou Ndiaye, Thievy Bifouma (90' Erdal Kılıçaslan)
Teknik Direktör:
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Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu
Gol: DK 90: Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 25: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 27: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 31: Jeremain Lens (Fenerbahçe), DK 70: Koray Altınay (Osmanlıspor), DK 84: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 87: Adam Maher (Osmanlıspor), DK 87: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
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