MANİSASPOR 6 - BANDIRMASPOR 2

Manisaspor 6 - Bandırmaspor 2
TFF 1. Lig 23. haftasında Manisaspor ile Bandırmaspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 6-2 kazandı.
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, İsmail Haktan Odabaşı, Fahri Akyol, Ufuk Budak, Savaş Yılmaz (81' Bilal Sebaihi), Umut Gündoğan (46' Hakan Turan), Metin Yüksel, Daniel Dimov, Gökhan Sazdağı (62' Slavko Perovic), Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Bandırmaspor: Okan Koçuk, Emre Güngör, Gökhan Yılmaz, Brinner, Ömer Kandemir, Yiğit Gökoğlan (46' Sertaç Çam), David Kılınç, Marino, Doğan Karakuş (46' Gökhan Karadeniz), Feridun Kıroğlu (81' Serkan Sözmen), Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi, Şeref Taştan
Goller: DK 5: Savaş Yılmaz (Manisaspor), DK 16: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 23: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 26: Ömer Kandemir (Bandırmaspor), DK 30: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 34: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 78: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 82: Marino (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Umut Gündoğan (Manisaspor), DK 33: Yiğit Gökoğlan (Bandırmaspor), DK 80: David Kılınç (Bandırmaspor)
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