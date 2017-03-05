"SPOR BAKANLIĞI'NDAN ÇÖP BİLE ALAMADIK!"

Ankaragücü’nün Sarıyer’i 2-0 yendiği maçın ardından Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü’nün Sarıyer’i 2-0 yendiği maçın ardından Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü camiasının etkisini, maçta gördüklerini belirten Mehmet Yiğiner, “Bugün keyfimiz yerine geldi. Maçı genel olarak değerlendirecek olursak, bugünün galibi taraftarlarımız ve camiamızdır. Bugün bütün biletlerimizi satıldı, güzel bir görüntü oluştu. Bugün herkes takımına ve şehrine sahip çıktı. Binlerce taraftarımız da dışarıda kaldı ve giremedi. Bu durum bizi üzdü. Camiası olmayan takımlara ve küçük şehirlere stadyumlar yapılırken, böylesine bir taraftarı olan Ankaragücü’ne ve Ankara’ya stat yapılmıyor. “ dedi.

Başka kulüplere var, bize yok!

Başka kulüpler 40 milyon lira destek alırken Ankaragücü’nün 3 milyon lira bile destek alamadığını ifade eden Mehmet Yiğiner, “Biz, siyasilere olan ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Bizim tek amacımız, Ankaragücü’nü yaşatmaktır. Başka bir gayemiz yok. Ankaragücü, Ankara’nın en önemli marka değeridir. Mesela 4 tane FİFA taksidini ödeyemedik. Bizim şu dönemdeki derdimiz, FIFA dosyalarını bitirmektir. Sezon bitecek, MKE’den halen daha sponsorluk paramızı alamadık. Bu durumlar, bizi üzüyor. Diğer kulüpler, resmi sitelerinden açıklama yaparak, bakanlar başta olmak üzere siyasilere teşekkür ediyor. Bu takımlar, 20 ile 40 milyon lira arasında değişen destekler alıyor. Biz, 3-5 milyon bile alamıyoruz. Bu kadar destek bile alsak çok rahatlayacağız ama olmuyor. Bu kadar mücadele ediyoruz ama siyasilerden somut bir adım göremedik. “ diye konuştu.

Ankara’nın milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının maça geldiği hatırlatılması üzere konuşan Yiğiner, “Maça gelerek bizi yalnız bırakmayan belediye başkanları ve siyasiler, destekte bulunacaklarını söylediler. Bu yardımların çok kısa zamanda gerçekleşmesi gerekiyor. “ dedi.

Spor Bakanlığı’ndan çöp bile alamadık!

Spor Bakanlığı ile yıllardır görüşme halinde olmalarına rağmen “bir çöp” bile alamadıklarını söyleyen Yiğiner, “MKE bürokratları ve Spor Bakanlığı ile görüştük ama olumlu sonuçlar alamadık. En azından hiçbir şey yapamıyorsan, 2 tane futbol topu verip de ki, “Birisini profesyonel takımda, diğerini de alt yapıda kullan” bunu da demediler. 4-5 sene oldu, Spor Bakanlığı’nda bir çöp bile alamadık. Tandoğan Tesislerimiz patates tarlası gibi oldu. Çim yapılması için görüştük, 3 yıldır çözüm bulunamadı. Bizim sitemimiz, bu adaletsizliğe ve haksızlığadır. Devletin paraları başka yerlere aktarılıyor ama Başkent Ankara’ya gelindiğinde bir şey yapılmıyor. Adaletsizlik, kibir ve merhamet yoksunluğundan olur. Bu adaletsizlikten vazgeçmeliler. Eğer yardım gelirse, “Allah razı olsun” demesini de biliriz.” dedi.

Dertlerinin eksi puan cezası almayı engelleyip şampiyonluğa ulaşmak olduğunu kaydeden Yiğiner, “ Bugün net bir oyunla 3 puanı aldık. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutlarım. İnşallah bu mücadelenin sonunda şampiyonluk gelir. Bu şehir bunu hak ediyor. Bugün güzel bir mücadele vardır. Rakibe top oynatmadık. Bu durum, bizi sevindirdi. Baskılı oynuyoruz, rakibe alan bırakmıyoruz. Teknik anlamda bir problemimiz yok. İnşallah daha da iyi olur. Bizim derdimiz, eksi puan cezası borçlarımızı ödeyip bu takımı şampiyon yapmaktır. Belki biz 2-3 ay sonra olmayacağız ama Ankaragücü’nün hep var olması gerekiyor. Osmanlı Devleti’nden beri var olan Ankaragücü, yaşamalıdır. “ dedi.

Foto Albümü Ankaragücü:2 - Sarıyer:0 (05.03.2017) 27 FOTO

"Gümüşhane’de yapılan yanlış!"

Gümüşhane Belediyesi’nin stadyumun içerisini gören yeri, seyircisiz maçlarda tribün şekline getirmelerinin yanlış olduğunu ifade eden Yiğiner, “Gümüşhane Stadyumu’nda yapılan yasadışı tribün için başvuruda bulunduk. Bu yasaktır ve cezası da olmalıdır. Böyle şeyler yapmamaları lazım. Biz, Ankara’da stadın çevresine yaklaşamıyoruz. Gümüşhane’ye gittik, gördük. Gitmesi ve gelmesi zor bir yer. O takım şampiyon olsa ne olacak, kim gidecek? Kalacak otel bile bulamadık. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Gümüşhane’de hatalı bir penaltı verilerek Ankaragücü’nü yaktılar. “ dedi.

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“15 Temmuz’da büyük bir mücadele verdik ama…”

15 Temmuz günü büyük bir mücadele vermelerine rağmen bunun kaymağını başkalarının yediğini belirten Yiğiner, “15 Temmuz yapılan Darbe Teşebbüsü’nde resmi sitesinden ilk mesajı atan kulüp, Ankaragücü’dür. O gece, sokaklara çıkan da bizi. Yanımızdaki arkadaşlarımız vuruldu ve öldü. Ankaragüçlü arkadaşlarımız ile beraber bu mücadeleyi veren biziz ama kaymağını yiyen başkaları oldu. Bu mücadelenin içinde olmayan kişileri devletin kaymağını yemeye devam ediyor. Bizim, kızdığımız nokta da budur. 100 binlerce taraftarı olan bu camianın, isteklerini neden görmüyorlar, anlamıyoruz.” diye konuştu.

Ankara’da basın mensuplarının vermiş olduğu mücadeleye de değinen Yiğiner, “Yerel basınımızdan gayet memnunuz. Her zaman bizim yanımızda oldular. Deplasman ayırt etmeksizin deplasmanlara da gidiyorsunuz. “ diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Tuna Yılmaz: “Tek ses ve tek yürek”

Yollarına kayıp yaşamadan devam ettiklerini söyleyen Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, “İyi futbol oynuyoruz, berabere kaldığımız Tokatspor maçında da iyi oynamıştık. Haftalardır üzerine koyarak devam ediyoruz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi futbol oynuyoruz. Bugün sahada koşan, mücadele eden ve yardımlaşan bir takım vardı. Bunun neticesinde de 2-0’lık bir skor aldık. Kayıp yaşamadan yolumuza devam ediyoruz. “ dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun Ankaragücü taraftarlarına yetmediğini belirten Yılmaz, “Bugün 20 bin bilet satıldı, 4-5 bin kişi de dışarıda kaldı. Bugün tek ses ve tek yürek olundu. Bunu görünce gözlerimiz doldu. Müthiş bir birlik ve beraberlik vardı. Bugün ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri geldi. Onlar da, böyle atmosferi başka yerde göremeyiz dediler. Bu stadın kapasitesi 50-60 bin olsa bile yine dolardı. Şehir ayağa kalktı. “ diye konuştu.

Can suyuna ihtiyaç var

En kısa zamanda yardımların gelmesi gerektiğini bildiren Yılmaz, “Bizim ciddi anlamda bir desteğe ihtiyacımız var. FIFA borçları ve başka sıkıntılar yüzünden çok sıkıştık. Yardım gelmesini bekliyoruz. Can suyuna gereksinim duyuyoruz. “ dedi.

2 hafta Etimesgut Belediyespor ile yapılacak maçın akşam saatlerine alınması için girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Tuna Yılmaz, “Etimesgut ile oynanan maçın akşam saatlerine alınması için uğraşacağız. Etimesgut yetkilileri ile görüşüp maçı akşama almak istiyoruz. “ şeklinde konuştu.