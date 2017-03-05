ADANASPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 1

Adanaspor 0 - Atiker Konyaspor 1
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Adanaspor ile Atiker Konyaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.
Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Digao, Halil İbrahim Pehlivan, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Cem Özdemir (79' Reynaldo), Roni Gleison, Magaye Gueye, Vinicius (63' Ahmet Dereli)
Teknik Direktör: Levent Şahin
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Barry Douglas (40' Moryke Fofana), Nejc Skubic, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson (90' Halil İbrahim Sönmez), Amir Hadziahmetovic, Dimitar Rangelov, Ömer Ali Şahiner, Rijad Bajic (76' Volkan Fındıklı)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu, Emre Malok
Gol: DK 29: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 67: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 78: Digao (Adanaspor)
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