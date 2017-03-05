Kayserispor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Samba Sow, Umut Bulut, Deniz Türüç, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Adem Büyük, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Aleks Taşçıoğlu, Sarperbarış Saka

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