Balıkesirspor 2 - Yeni Malatyaspor 2
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BALIKESİRSPOR 2 - YENİ MALATYASPOR 2

Balıkesirspor 2 - Yeni Malatyaspor 2

TFF 1. Lig 23. haftasında Balıkesirspor ile Yeni Malatyaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Balıkesirspor 2 - Yeni Malatyaspor 2

TFF 1. Lig 23. haftasında Balıkesirspor ile Yeni Malatyaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar (54' Okan Alkan), Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (75' Mehmet Boztepe), Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven (69' Foxi Kethevoama), Christian Bekamenga

Teknik Direktör: Can Cangök

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Sedat Ağçay, Osman Fırat, Sadık Çiftpınar, Boubacar Diabang, Eren Tozlu (79' Sunday Mba), İrfan Başaran (89' Sezer Özmen), Rahman Buğra Çağıran, Azubuike Godson, Jonathan Ayite (83' Ahmet Aras)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar, Caner Ak

Goller: DK 14: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 32: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 50: Jonathan Ayite (Yeni Malatyaspor), DK 90: İshak Çakmak (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: DK 71: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), DK 78: Burak Çalık (Balıkesirspor), DK 90: Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor), DK 90: Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)

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