MANİSASPOR - BANDIRMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 23. haftasında Manisaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Doğan Karakuş, Brınner Henrıque Santos Souza, Marıno Da Sılva, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Hakem: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi, Şeref Taştan
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