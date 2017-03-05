Manisaspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
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MANİSASPOR - BANDIRMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 23. haftasında Manisaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 23. haftasında Manisaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Davıd Deniz Kılınç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Doğan Karakuş, Brınner Henrıque Santos Souza, Marıno Da Sılva, Fehmi Emre Güngör, Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Hakem: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi, Şeref Taştan

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