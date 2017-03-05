BODRUM BEL. 1 - DERSİM SPOR 0

Bodrum Bel. 1 - Dersim Spor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Bodrum Bel. ile Dersim Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 1-0 kazandı.
Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Erhan Karayer, Mehmet Bağlı, Emrah Öztürk, Agah Oktay Yılmaz, Tolga Deniz, Uğur Karakoç (78' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Ali Koçak (71' Emre Karayılgın), Muhammet Aran, Celal Dumanlı (86' Enes Subaşı), Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Necati Erkmen
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Dersim Spor: Barış Başkan, Fuat Onur, Koray Yıldız (56' Heybet Rojhat Sevgili), Murat Yetimhellaç, Taner Kahriman (86' Mert Sarı), İlhan Aslanoğlu (66' Onur Türk), Emrah Dursun, Fatih Bolat, Koray Kurt, Fırat Bozkurt, Ahmet Buğrahan Tuncay
Teknik Direktör:
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Hakem: Gürel Uzuner, Özgür Fatih Kalaycı, Boran Turhan, Dursun Can
Gol: DK 15: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 3: Tolga Deniz (Bodrum Bel.), DK 19: Fuat Onur (Dersim Spor), DK 52: Koray Yıldız (Dersim Spor)
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