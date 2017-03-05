TİRE 1922 SPOR 1 - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 1

Tire 1922 Spor 1 - Türk Metal Kırıkkalespor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Tire 1922 Spor ile Türk Metal Kırıkkalespor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci, Ramazan Karaca (85' Kadir Bilimlier), Erdinç Karakaş, Yusuf Turhan, Hakan Yağmurkaya, Furkan Tuşik, Emre Yüksektepe, Doğan Seçkin Şavkın (62' Güner Okay), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Melih Vardar
Teknik Direktör:
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Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Engin Akbaş, Levent Kale (87' Uğur Kütük), Samet Albayrak (62' Veysi Durmaz), Sefer Sever, Onur Bilgen (90' Veli Torun), Buğra Şahiner, Ömer Faruk Ermeç
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Melih Ortakcı, İsmail Semih İleri, Sinan Bilen, Batuhan Bayar
Goller: DK 41: Melih Vardar (Tire 1922 Spor), DK 51: Engin Akbaş (Türk Metal Kırıkkalespor)
Sarı Kartlar: DK 45: Onur Bilgen (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 45: Melih Vardar (Tire 1922 Spor), DK 67: Levent Kale (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 75: Furkan Tuşik (Tire 1922 Spor), DK 77: Güner Okay (Tire 1922 Spor), DK 90: Erdinç Karakaş (Tire 1922 Spor)
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