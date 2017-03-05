Tire 1922 Spor 1 - Türk Metal Kırıkkalespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

TİRE 1922 SPOR 1 - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 1

Tire 1922 Spor 1 - Türk Metal Kırıkkalespor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Tire 1922 Spor ile Türk Metal Kırıkkalespor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

236 Okunma

Tire 1922 Spor 1 - Türk Metal Kırıkkalespor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Tire 1922 Spor ile Türk Metal Kırıkkalespor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci, Ramazan Karaca (85' Kadir Bilimlier), Erdinç Karakaş, Yusuf Turhan, Hakan Yağmurkaya, Furkan Tuşik, Emre Yüksektepe, Doğan Seçkin Şavkın (62' Güner Okay), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Melih Vardar

Teknik Direktör:

Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Engin Akbaş, Levent Kale (87' Uğur Kütük), Samet Albayrak (62' Veysi Durmaz), Sefer Sever, Onur Bilgen (90' Veli Torun), Buğra Şahiner, Ömer Faruk Ermeç

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Hakem: Melih Ortakcı, İsmail Semih İleri, Sinan Bilen, Batuhan Bayar

Goller: DK 41: Melih Vardar (Tire 1922 Spor), DK 51: Engin Akbaş (Türk Metal Kırıkkalespor)

Sarı Kartlar: DK 45: Onur Bilgen (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 45: Melih Vardar (Tire 1922 Spor), DK 67: Levent Kale (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 75: Furkan Tuşik (Tire 1922 Spor), DK 77: Güner Okay (Tire 1922 Spor), DK 90: Erdinç Karakaş (Tire 1922 Spor)

﻿

İşte Tire 1922 Spor - Türk Metal Kırıkkalespor maçında ilk 11'ler
Klasspor 9 yaşında.
Futbol: Haftanın programı
EURO 2024 için resmi başvuru yapıldı
Limitsizspor yayın hayatına başladı
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿