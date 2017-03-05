KIRKLARELİSPOR 0 - İNEGÖLSPOR 0

Kırklarelispor 0 - İnegölspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kırklarelispor ile İnegölspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Celal Aras, Osman Torun, Şahinali Terzi (80' Oğuzhan Erdoğan), Bahadır Öztürk, Enis Çeliksu, Barış Bakır (46' Ahmet Baykal), Özkan Toprak, Soner Birinci, Mert Sinan Pekesen (65' Nazif Şener), Sedat Debreli
Teknik Direktör: Ekrem Al
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İnegölspor: Şener Özcan, Recep Yılmaz, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Ali Aytemur (46' Mustafa Vargel), Hasan Küçcük (46' Hamit Yıldırım), Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek (84' Oğuz Kocabal), Enes Bayır, Ömürcan Yıldırımlı, Hüseyin Ali Pala
Teknik Direktör: Ergün Penbe
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Hakem: Veli Karakaya, Emir Eray Eyisoy, Yusuf Doğan, Özgün Karakoçlu
Sarı Kartlar: DK 7: Enes Bayır (İnegölspor), DK 55: Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor), DK 61: Hakkı İsmet Şimşek (İnegölspor), DK 75: Nazif Şener (Kırklarelispor), DK 81: Soner Birinci (Kırklarelispor), DK 90: Bilal Özdemir (İnegölspor), DK 90: Enis Çeliksu (Kırklarelispor)
Kırmızı Kart: DK 45: Enes Bayır (İnegölspor)
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