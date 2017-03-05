Kırklarelispor 0 - İnegölspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRKLARELİSPOR 0 - İNEGÖLSPOR 0

Kırklarelispor 0 - İnegölspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kırklarelispor ile İnegölspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

249 Okunma

Kırklarelispor 0 - İnegölspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kırklarelispor ile İnegölspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kırklarelispor: Ozan Öztürk, Celal Aras, Osman Torun, Şahinali Terzi (80' Oğuzhan Erdoğan), Bahadır Öztürk, Enis Çeliksu, Barış Bakır (46' Ahmet Baykal), Özkan Toprak, Soner Birinci, Mert Sinan Pekesen (65' Nazif Şener), Sedat Debreli

Teknik Direktör: Ekrem Al

İnegölspor: Şener Özcan, Recep Yılmaz, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Ali Aytemur (46' Mustafa Vargel), Hasan Küçcük (46' Hamit Yıldırım), Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek (84' Oğuz Kocabal), Enes Bayır, Ömürcan Yıldırımlı, Hüseyin Ali Pala

Teknik Direktör: Ergün Penbe

Hakem: Veli Karakaya, Emir Eray Eyisoy, Yusuf Doğan, Özgün Karakoçlu

Sarı Kartlar: DK 7: Enes Bayır (İnegölspor), DK 55: Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor), DK 61: Hakkı İsmet Şimşek (İnegölspor), DK 75: Nazif Şener (Kırklarelispor), DK 81: Soner Birinci (Kırklarelispor), DK 90: Bilal Özdemir (İnegölspor), DK 90: Enis Çeliksu (Kırklarelispor)

Kırmızı Kart: DK 45: Enes Bayır (İnegölspor)

﻿

Kırklarelispor - İnegölspor maç kadroları belli oldu...
Klasspor 9 yaşında.
3
Gümüşhanespor, yasağı dozerlerle deldi!
Futbol: Haftanın programı
2. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
EURO 2024 için resmi başvuru yapıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿