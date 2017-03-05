ORHANGAZİSPOR 0 - SULTANBEYLİ BEL. 1

Orhangazispor 0 - Sultanbeyli Bel. 1
TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında Orhangazispor ile Sultanbeyli Bel. Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 1-0 kazandı.
Orhangazispor: Mehmet Dönmezdemir, Yunus Topçu, Ömer Demircan (72' Ferdi Yeşilışık), Uğur Adem Gezer, Sedat Yahşi, Mehmet Ayaz, Yusuf Kurtuluş (57' Volkan Serim), Yasin Elmas, Erkut Başkaya (85' Salih Kardeşgiden), Mehmet Albayrak, Ercan Karaca
Teknik Direktör: Özgür Zengin
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Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, İbrahim Necipoğlu, Burak Ayaz, Emrah Günden, Emrah Şahinçiftçi (74' Kadir Salih), Dursun Türk, Fatih Dalgıç, İbrahim Taylan Uzunoğlu (66' Sabur Eser), Gökhan Cingirt, Enes Çavuş (85' Mesut Çakar)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Kerem Yükünç, Mustafa Gül, Sinan Özcan
Gol: DK 51: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.)
Sarı Kartlar: DK 68: Ercan Karaca (Orhangazispor), DK 77: Ferdi Yeşilışık (Orhangazispor), DK 89: Yasin Elmas (Orhangazispor)
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