Hacettepe, son dakikada 2 puan kaybetti!
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HACETTEPE, SON DAKİKADA 2 PUAN KAYBETTİ!

Hacettepe, son dakikada 2 puan kaybetti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Hacettepe Spor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fatih Karagümrük 1 - Hacettepe Spor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Hacettepe Spor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Aytaç Öden, Hüseyin Öztürk (66' Erkut Şentürk), Taner Yıldız, Burak Göksel (46' Mert Somay), Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen, Ufuk Akyol (46' Yavuzhan Keleşoğlu), Feyyaz Aydil

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Orhan Evci, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Yıldırım Mert Çetin, Taylan Antalyalı (81' Murat Şatin), Mahmut Bilir, Kadir Arı (73' Mehmet Bektaş), Hüseyin Çolak, Noyan Öz, Mehmet Tuğrul Başkan (35' Berat Ayberk Özdemir)

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Hakem: Özkan Çeliker, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım, Levent Aktan

Goller: DK 21: Mehmet Tuğrul Başkan (Hacettepe Spor), DK 90: Muhammed Akarslan (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 21: Mehmet Tuğrul Başkan (Hacettepe Spor), DK 27: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük), DK 48: Rahmi Can Karadaş (Hacettepe Spor), DK 50: Berat Ayberk Özdemir (Hacettepe Spor), DK 58: Erdinç Çepoğlu (Fatih Karagümrük), DK 76: Yıldırım Mert Çetin (Hacettepe Spor), DK 83: Mahmut Bilir (Hacettepe Spor)
 

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