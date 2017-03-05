Z. KÖMÜRSPOR 1 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1

Z. Kömürspor 1 - Nazilli Belediyespor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Z. Kömürspor ile Nazilli Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Erdinç Pekgöz, Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy, Mert Caymaz, Turan Yılmaz, Hüseyin Yılmaz (82' Sinan Uzun), Onur Eriş (90' Furkan Aydın), Okan Eken
Teknik Direktör: Şenol Demir
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Nazilli Belediyespor: Ersin Aydın, Ayhan Tuna Üzümcü, Sabri Turgut, Yüksel Kayaalp, Mert Çakar, Zafer Özden, Hakan Duran, Fatih Üge, Ali Akburç (27' Melik Yeğin), Berkay Öztuvan, Furkan Yaman (76' Abdulkadir Kaplan)
Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem
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Hakem: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Hasan Hüseyin Tetik, Yalçın Taşkınfurat
Goller: DK 3: Sabri Turgut (Nazilli Belediyespor), DK 27: Hüseyin Yılmaz (Z. Kömürspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Selçuk Vural (Z. Kömürspor), DK 22: Erdinç Pekgöz (Z. Kömürspor)
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