KASTAMONUSPOR 1966 1 - KARŞIYAKA 0

Kastamonuspor 1966 1 - Karşıyaka 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Karşıyaka Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 1-0 kazandı.
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, İbrahim Kaş, Erkan Sekman, Batuhan İşçiler, Onur Cenik, Salih Sefercik (58' Kerem Şeras), Alaaddin Okumuş, Hasan Ayaroğlu, Arda Havar, Mehmet Çakır (87' Fatih Ergen), Yaşar Çetin (79' Oğuz Özden)
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
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Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Metin Peker, Ali Kemal Özkan (70' Tayfun Pektürk), Onur Kıntaş, Mustafa Aşan, Ali Say (77' Hakan Kuş), Okan Şahingöz (65' Battal Demirbilek), Arif Cılak, Anıl Çıracı, Can Erdem
Teknik Direktör: Taner Hancı
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Hakem: Burak Taşkınsoy, Vedat Demir, Oğuz Kağan Çalışır, Cihan Ataş
Gol: DK 51: Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 32: Anıl Çıracı (Karşıyaka), DK 45: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 45: Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966), DK 61: Metin Peker (Karşıyaka), DK 66: İbrahim Kaş (Kastamonuspor 1966), DK 75: Yaşar Çetin (Kastamonuspor 1966), DK 84: Battal Demirbilek (Karşıyaka), DK 88: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 90: Fatih Ergen (Kastamonuspor 1966)
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