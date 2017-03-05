DARICA G.BİRLİĞİ 2 - SAKARYASPOR 3

Darıca G.Birliği 2 - Sakaryaspor 3
TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında Darıca G.Birliği ile Sakaryaspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 3-2 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, İlyas Yılmazer (46' Hayrullah Bilazer), Yusuf Orhan, Alper Tursun, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Metehan Yatkın (25' Özer Kutlu), Abuzer Toplu, Murat Can Bölükbaşı, Alperen Doğan (34' Aziz Kızılgün)
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Haberleri İstatistikleri
Sakaryaspor: Bora Sevim, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Canberk Özdemir (90' Abdurrahman Canlı), Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Fatih Özçelik (66' Ferhat Yazgan), Coşkun Yılmaz, Hüseyin Altuğ Taş (81' Aytaç Ak)
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Arda Darcan, Ersin İşsever, Sercan Ertemçöz
Goller: DK 3: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 16: Hüseyin Altuğ Taş (Sakaryaspor), DK 27: Serdar Ümit Deniz (Sakaryaspor), DK 73: Özer Kutlu (Darıca G.Birliği), DK 84: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği)
Sarı Kartlar: DK 45: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 66: Abuzer Toplu (Darıca G.Birliği), DK 77: Talha Mayhoş (Sakaryaspor), DK 79: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 88: Ferhat Yazgan (Sakaryaspor), DK 88: Alper Tursun (Darıca G.Birliği), DK 90: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği)
Kırmızı Kart: DK 90: Talha Mayhoş (Sakaryaspor)
Fikstürü - Puan Durumu