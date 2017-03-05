KEÇİÖRENGÜCÜ İLE AMEDSPOR YENİŞEMEDİ

Keçiörengücü 1 - Amed Sportif 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Keçiörengücü ile Amed Sportif Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Keçiörengücü: Egemen Gençalp, Hüseyin Güngör, Kerem Gülbahar, Bora Yelken, Yasin Palaz, Mehmet Besler (84' Timur Kosovalı), Hüseyin Kar (61' Berat Satılmış), Umut Pusat, Uğur Utlu, Ahmet Güven (71' Muhammet Yılmaz), Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Amed Sportif: Kurtuluş Yurt, Abdullah Çetin, Ercan Çapar, Koray Şanlı, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar (57' Bartu Kurtuldu), Yusuf Yağmur (86' Kamil İçer), Mehmet Sıddık İstemi, Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek, Deniz Naki (90' Şevket Güngör)
Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Ahmet Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Özgür Sepin
Goller: DK 80: Berat Satılmış (Keçiörengücü), DK 83: Deniz Naki (Amed Sportif)
Sarı Kartlar: DK 14: Mehmet Besler (Keçiörengücü), DK 75: Uğur Utlu (Keçiörengücü), DK 75: Okan Dernek (Amed Sportif)
Fikstürü - Puan Durumu