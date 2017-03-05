Manisa BŞB.SK 1 - Silivrispor 1
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MANİSA BŞB.SK 1 - SİLİVRİSPOR 1

Manisa BŞB.SK 1 - Silivrispor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Manisa BŞB.SK ile Silivrispor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Manisa BŞB.SK 1 - Silivrispor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Manisa BŞB.SK ile Silivrispor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Manisa BŞB.SK: Ömer Faruk Karaman, Barış Ataş (46' Berkin Kamil Arslan), Ufukhan Bayraktar, Semih Durmuş, Alper Akçam (90' Fatih Demirlek), Bilal Gücüyetmez, Mehmet Yılmaz, Burak Can Kunt, Ümit Tütünci (62' Şemsettin Ender Kılıç), Ali Öztürk, Furkan Safi

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Güray Kula, Murat Akçay, Fuat Yaman, Adem Çalık (59' Burak Seres), Özgür Ergün, Güney Polat, Yunus Yaşar, Fahri Eren Pamuk (87' Gökdeniz Varol), İsmail Düzgün, İbrahim Fatih Dilek (82' Oğuz Yavuz)

Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı

Hakem: Murat Türkoğlu, Kemal Şafak, Ali Tuna, Erdi Çağrı Kaya

Goller: DK 55: Furkan Safi (Manisa BŞB.SK), DK 78: Fahri Eren Pamuk (Silivrispor)

Sarı Kartlar: DK 10: İbrahim Fatih Dilek (Silivrispor), DK 10: Barış Ataş (Manisa BŞB.SK), DK 21: Bilal Gücüyetmez (Manisa BŞB.SK), DK 45: Özgür Ergün (Silivrispor), DK 61: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 63: Ümit Tütünci (Manisa BŞB.SK), DK 78: Berkin Kamil Arslan (Manisa BŞB.SK), DK 82: Barbaros Barut (Manisa BŞB.SK), DK 90: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK)

Kırmızı Kartlar: DK 90: Ömer Faruk Karaman (Manisa BŞB.SK), DK 90: Gökdeniz Varol (Silivrispor)

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Manisa BŞB.SK 1 - Silivrispor 1
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