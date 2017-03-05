Manavgatspor 0 - Çorum Bel. 1
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MANAVGATSPOR 0 - ÇORUM BEL. 1

Manavgatspor 0 - Çorum Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Manavgatspor ile Çorum Bel. Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

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Manavgatspor 0 - Çorum Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Manavgatspor ile Çorum Bel. Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.

Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Şerif Doğan (60' Mücahit Tarhan), Emre Toptan (90' Kemal Bolat), Ferhat Gerger, Ahmet Sarı, Nimet Kayaalp (71' Enver Ekinci), Hüseyin Onur Kaçar, Anıl Yıldırım

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Ahmet Köseoğlu, Yakup Kayış, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç (64' İmam Almas), Sebahattin Usta, Ali Kemal Başaran, Salim Uzun, Mertcan Aktaş (90' Selim Dilli), Yakup Alkan

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mert Güzenge, Segah Tunçkol, Ali Uğurtan Demirtaş, Abdullah Buğra Taşkınsoy

Gol: DK 57: Yakup Alkan (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 19: Tahir Kurtuluş (Çorum Bel.), DK 40: Anıl Yıldırım (Manavgatspor), DK 45: Mertcan Aktaş (Çorum Bel.), DK 60: Ahmet Sarı (Manavgatspor), DK 68: Ali Kemal Başaran (Çorum Bel.), DK 90: Enver Ekinci (Manavgatspor)

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Manavgatspor 0 - Çorum Bel. 1
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