Manavgatspor 0 - Çorum Bel. 1
TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Manavgatspor ile Çorum Bel. Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 1-0 kazandı.
Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Şerif Doğan (60' Mücahit Tarhan), Emre Toptan (90' Kemal Bolat), Ferhat Gerger, Ahmet Sarı, Nimet Kayaalp (71' Enver Ekinci), Hüseyin Onur Kaçar, Anıl Yıldırım
Teknik Direktör: Kamil Atalay
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Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Ahmet Köseoğlu, Yakup Kayış, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç (64' İmam Almas), Sebahattin Usta, Ali Kemal Başaran, Salim Uzun, Mertcan Aktaş (90' Selim Dilli), Yakup Alkan
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Hakem: Mert Güzenge, Segah Tunçkol, Ali Uğurtan Demirtaş, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Gol: DK 57: Yakup Alkan (Çorum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 19: Tahir Kurtuluş (Çorum Bel.), DK 40: Anıl Yıldırım (Manavgatspor), DK 45: Mertcan Aktaş (Çorum Bel.), DK 60: Ahmet Sarı (Manavgatspor), DK 68: Ali Kemal Başaran (Çorum Bel.), DK 90: Enver Ekinci (Manavgatspor)
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