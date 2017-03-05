Kütahyaspor 1 - Altay 1
TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Kütahyaspor ile Altay Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Serkan Esen (76' Enes Günay), Gökhan Kaya (90' Furkan Özyurt), Muammer Erdoğdu, Yener Şerif Boz, Ahmet Üner, Derviş Hüseyin Güner, Ömer Faruk Boz, Oğuzhan Demirer (82' Emre Gürbüz), İhsan Uğur Göktaş, Aykut Çakay
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
Haberleri İstatistikleri
Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Necdet Kaba (90' Erhan Kurt), Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş, Hikmet Yiğit Yöney, Atakan Rıdvan Çankaya (58' Halil Yılmaz), İbrahim Akın (78' İbrahim Ferdi Coşkun), Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Sedat Yavanoğlu, Ünal Doğru, Furkan Aksuoğlu
Goller: DK 47: Aykut Çakay (Kütahyaspor), DK 90: Murat Uluç (Altay)
Sarı Kartlar: DK 23: Ömer Faruk Boz (Kütahyaspor), DK 33: Murat Uluç (Altay), DK 53: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 58: Abdülkadir Akyıldız (Altay), DK 75: Ahmet Üner (Kütahyaspor), DK 86: Necdet Kaba (Altay)
Fikstürü - Puan Durumu