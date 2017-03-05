AYDINSPOR 1923 0 - GÜMÜŞHANESPOR 4

Aydınspor 1923 0 - Gümüşhanespor 4
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Aydınspor 1923 ile Gümüşhanespor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 4-0 kazandı.
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar (46' Serkan Özdemir), Reşo Akın, Nezir Özer (55' Mustafa Tahir Babaoğlu), Ömer Karancı (65' Metincan Cici), Vedat Budak, Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Necat Gürpınar
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Ali Sakal, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Cansın Çiçek, Süleyman Çelikyurt (45' Taner Koç), Rıdvan Koçak, Mehmet Menderes Önkuzu (78' Serhat Mermer), Cumhur Yılmaztürk, Taşkın Çalış, Cem Sultan (63' Zahit Fındık), Ali Özgün
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar İla, Turgut Evran, Murat Orhan
Goller: DK 45: Rıdvan Koçak (Gümüşhanespor), DK 79: Ali Özgün (Gümüşhanespor), DK 81: Rıdvan Koçak (Gümüşhanespor), DK 86: Ali Özgün (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 45: Nezir Özer (Aydınspor 1923), DK 64: Berat Ali Genç (Aydınspor 1923), DK 76: Ali Sakal (Gümüşhanespor), DK 79: Vedat Budak (Aydınspor 1923), DK 82: Taner Koç (Gümüşhanespor), DK 87: Gürcan Gözüm (Aydınspor 1923)
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