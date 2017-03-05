Tuzlaspor 1 - Eyüpspor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Bülent Uzun, Ferhat Çoban, Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Arif Şahin (85' Gökcan Kaya), Doğan Ateş (57' Tuncay Fındıkçı), Muharrem Efe, Sadık Baş, Kıvanç Salihoğlu (69' Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker
Teknik Direktör:
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Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Hasan Güleryüz, Doğukan Bad (86' Uğur Erk), Semih Güler, Naci Bayraktaroğlu, Bilal Gülden (84' Gökhan Kılınç), Gencay Erten, Atakan Arslan (71' Erhan Aydın), Cem Ekinci, Alper Karaman, Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
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Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Bekir Yücel, Gökhan Özbulut
Gol: DK 77: Ozan Papaker (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: DK 82: Alper Karaman (Eyüpspor), DK 82: Gencay Erten (Eyüpspor), DK 82: Arif Şahin (Tuzlaspor), DK 89: Semih Güler (Eyüpspor)
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