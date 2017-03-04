RIDVAN DİLMEN'DEN QUARESMA TEPKİSİ!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele Siyah Beyazlılar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirirken birbirinden önemli analizlerde bulundu.



İşte Dilmen'den ilk yarı yorumu;



"Beşiktaş, Galatasaray'a da bu 11 ile çıktı, içeride düşmeme mücadelesi veren Rize'ye de aynı 11 ile çıktı. Bu örnektir. Bu maçları oynamak ve kazanmak kolay değildir. Çok çaba sarf eden bir takımla oynuyorsunuz."



"Beşiktaş'ın Rizespor karşısında zorlanması çok doğal. Rize kümede kalmak için bütün gücünü kullanmaya çalışıyor. Maçın 2. yarısında oyunun gidişatını Rizespor belirleyecek. Çift santrafor gibi oynuyor Beşiktaş bugün. Talisca da Cenk'in yanına girdi. Tipik 4-2-4 gibi oynuyor Beşiktaş."



Maç sonunu değerlendiren Rıdvan Dilmen şu değerlendirmelerde bulundu:



"Geçen hafta da 1-0 bitti. İyi mi oynadı Beşiktaş? Hayır. Ama skoru alıyor. Galatasaray'la 13, Fenerbahçe'yle 15 puan fark var.Şenol Güneş'in maç öncesi toplantısı 5-6 dakika sürmüştür. Hikmet Hoca ise oyuncularına 1 hafta boyunca direktif vermiştir."



"70. dakikaya kadar Beşiktaş kalecisini görmedim. O dakikadan sonra biraz takımı çıkarınca Hikmet hoca, pozisyon geldi. Hikmet Karaman sözde 0-0, duyguda 1-0’a razı götürdü 70’e kadar, sonra giderim dedi. Dediğini de yaptı. Rakip tanım, ağır sıklet boksörü, ben hafif sıkletim diye gördü."



"Doğruydu bu. Yorayım, yorayım bir tane ben de vururum dedi. Stratejisiyle hedefine ulaştı. Sadece gol atamadı. Çok hücum eden güçlü bir takıma karşı pozisyon vermediler. Antrenörün istediği buydu. Hikmet Karaman’ı bu yüzden eleştiremem. Puan alırsam, böyle alırım dedi. Öyle de oynadı."



'Hakemi çok beğendim'



"Keyifsiz maç olsun, sert olsun, rakibi döndürmeyin” dedi. Hocaları ilgilendirmez seyirci, ekran başındakiler, tribüne gelenler. Hakemi de çok beğendim. Çok iyi bir hakem geliyor. Ancak, Çaykur Rizespor ligin mesafesi kısaldı. Çok ciddi düşme adayı bir takım haline geldi ekibi."



"Hocanın planının dışında, Beşiktaş’ta onların 70 sonrası gelip, darbe vurmasına izin vermedi. Engelledi onlar da rakibi. Alttaki bütün takımların hocası “Küme düşmeyeceğiz” diyor. Biz mi düşeceğiz peki? Birileri düşecek. Gaziantepspor da yenildi. Onları da hakem felakete götürdü. İlk yedikleri gol ofsayt, penaltı tartışılır."



Quaresma'ya tepki



"Quaresma tavır yapıyor. Quaresma, Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en çok sevilen, sahiplenen isimlerden biri. Messi'yi bir kere oyundan izinsiz çıkardılar. Başa bela oldu. Yıldız isimler sahada kalmayı ister ama bazı davranışları hoş değil Ricardo Quaresma’nın. Artık bu tavırları, hareketleri yapmamalı. Bazen çok abartıyor. Alex’in yaptıklarına verdiklerine bakalım, bir de onunkilere. Koşmuyor diye gitti Alex."



"Şenol hoca Olympiakos maçı için Cenk ile Aboubakar arasında kararsız kalıyordur. Aboubakar'ı biraz küskün gördüm. Kayseri maçına Şenol Güneş onunla başlar. Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'u müthiş konsantre gördüm. Ligi zaten cebinde taşıyorlar."



'Fenerbahçe neden Pazartesi oynuyor!'



"Niye yarın oynuyor Fenerbahçe, niye pazartesi oynamıyor? Perşembe maçı yok muydu Fenerbahçe'nin?"



"Trabzonspor'u beğeniyorum. Seyirci, iyi futbol oynamak için maça geliyor."



'Podolski bence gitti'



"Çin, artık Türkiye'den oyuncu zor alır. Değişti orada işler. Bence Podolski gitti, taraftarın gazını almak için sezon sonu dediler. Sezon sonuna kalacağını sanmıyorum 1-2 haftaya gider."