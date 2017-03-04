Kweuke: "Yüzde yüz penaltı"
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KWEUKE: "YÜZDE YÜZ PENALTI"

Kweuke: "Yüzde yüz penaltı"

Çaykur Rizespor'da kaptan Kweuke 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Çaykur Rizespor'da kaptan Kweuke 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılamanın son dakikalarında Atınç Nukan ile yaşadığı pozisyonun penaltı olduğunu belirten tecrübeli isim, "Bugün burada çok iyi bir takıma karşı oynadık. Biz de takım olarak iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu mücadelemize devam edersek ligde kalacağımızı düşünüyorum. Atınç Nukan ile iligili pozisyon ise yüzde yüz penaltı bence. Ama hakem vermedi işte, futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

Lige kalmak için umutlarını devam ettiğini belirten Kweuke, "Daha çok çalışacağız. Ama bugünkü mücadelemize baktığımızda herşeyin daha iyi gideceğini düşünüyorum' dedi.

 

 
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