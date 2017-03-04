Atınç Nukan: "Bence penaltı değil"
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ATINÇ NUKAN: "BENCE PENALTI DEĞİL"

Atınç Nukan: "Bence penaltı değil"

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Atınç Nukan, Rizespor maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlarken karşılaşmanın son dakikalarında Rizesporlular'ın yoğun itirazına neden olan pozisyon ile ilgili penaltı olmadığını söyledi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla yendi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Mücadelede başarılı bir performans gösteren genç savunmacı Atınç Nukan, karşılaşmanın son dakikalarında Rizesporlular'ın yoğun itirazına neden olan pozisyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Atınç'ın maç sonu açıklamaları;

"İyi bir form yakaladık. Sürekli hazır tuttum kendimi. Şans geldiğinde değerlendirmeye çalışıyorum, umarım daha iyi olacak."

"Bir müdahalem oldu sağ ayağımla, sonra göğsümün sağ tarafıyla değdim diye hissettim. Elimi çektim, bence penaltı değil."
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