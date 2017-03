"GÖKHAN GÖNÜL, ARTIK TAM BEŞİKTAŞLI OLDU!"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk için son düdüğe kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, "Şampiyonluk için henüz çok erken. Son düdük çalmadan şampiyonluğunuzu ilan edemezsiniz." dedi.

Çaykur Rizespor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, "İhtiyacımız olan 3 puanı 1-0'lık skor ile aldık. Her zaman dediğim gibi, her geçen gün daha çetin maçlar bizi bekliyor. Düşme hattında olan her takım can havli ile mücadele ediyor ama 3 puan almak bizim birinci hedefimiz." diye konuştu.

Gökhan Gönül'ün attığı gole değinen Çebi, "Artık tam Beşiktaşlı oldu. Biz de seviniyoruz onun için. Daha da iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

- "Şenol hoca bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz biri"

Teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna Beşiktaşlı yönetici, "Bu soruyu neden bu kadar sorduğunuzu anlamıyorum. Bununla ilgili ben de Sayın Başkanımız (Fikret Orman) da defalarca cevap verdik. Şenol hoca bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz biri ve kalmaması için hiç neden yok. Bu sorunun daha fazla sorulmasını istemiyorum." diye cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile Atina'da oynanacak maçla ilgili olarak da Çebi, "Türkiye'yi dışarıda temsil eden tek takım kaldık. Bütün ulusun sorumluluğu üzerimizde. Dolayısıyla tüm futbolseverlerin Beşiktaş'ın başarısını istediğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.