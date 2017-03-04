"OYUNUMUZUN ÜZERİNE BİRAZ DAHA KOYMALIYIZ"

İLİŞKİLİ HABER Beşiktaş 1 - Çaykur Rizespor 0

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak eksikleri bulunduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Zaman zaman böyle maçlar oynayacağız. Rakipler zorlayacak, biz zorlanacağız. Daha dikkatli, hareketli ve yüksek pas kalitesiyle oynasaydık, farklı bir skor olurdu." dedi.

Çaykur Rizespor'un, savunma anlayışıyla işlerini zorlaştırdığını anlatan Güneş, "Sonuna kadar pes etmediler. Oyunun hakimiydik ancak hücumda hareketsiz kalınca ve top kayıpları yapınca, pozisyon az oldu. Her şeye rağmen, attığımız goldeki doğrularımızı daha fazla yapmalıydık. Bu tip pozisyonları daha çok bulabilirdik ancak top kayıpları oldu." diye konuştu.

- "Taraftarın mutlu olması için çalışıyoruz"

Beşiktaş taraftarlarının şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladığının aktarılması üzerine tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız şampiyonluk şarkıları söyleyebilir ama biz taraftar değiliz. Taraftarın mutlu olması için çalışıyoruz. Oyuncularımızdaki anlayış farklı. Bizim taraftarlarımız için maç almamız gerekiyor. Alınan sonuçlar şampiyonluğu getiriyor ancak bizim oynadığımız oyunla da şampiyon olmalıyız. Oyunumuzun üzerine biraz daha koymalıyız. Taraftarların heyecanı tabii ki olacak. Biz de bu amaç uğrunda çalışacağız."

- "Çok özür dilemek de iyi değil"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Ricardo Quaresma'nın oyundan alınmasına yönelik tepkisinin ve bunu ikinci kez yaptığının aktarılması üzerine, Portekizli yıldız ismi imalı bir şekilde eleştirdi.

Quaresma'nın yaptığı hareketi görmediğini anlatan Güneş, "Çünkü kulübeye gelmedi. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Kötü olduğu için değil ama oyundan çıkarmak için sebeplerim var. Oynarken de çıkarken de bizim oyuncumuz. Herkesin sorumlulukları var. Bu yaştan sonra ona doğruları öğretmek bize yakışmaz. Çok özür dilemek de iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Quaresma ve Gökhan Gönül'ün sarı kart cezalısı durumuna düşmesiyle ilgili, "İki oyuncu kaybettik maalesef. Bu da üzüntü verici." diyen Güneş, bu durumda Caner Erkin'i düşünüp düşünmeyeceği hakkında, "Caner için şu anda erken" şeklinde konuştu.