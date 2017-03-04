"BEŞİKTAŞ'A NET POZİSYON VERMEDEN YENİLDİK"

İLİŞKİLİ HABER Beşiktaş 1 - Çaykur Rizespor 0

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçtaki oyunlarının kötü olmadığını söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, maçın ilk bölümünde Beşiktaş taraftarının da ciddi baskısı altında mücadele ettiklerini belirterek, "Belki topu rakibe verdik ama pozisyon vermedik. Yediğimiz gole kadar direncimiz iyiydi. Kaptığımız toplarda biraz daha organize olabilsek, gol şansımızı artırabilirdik." dedi.

Maçta geriye düşmelerinin ardından da oyun disiplininden kopmadıklarını ve bunun önemli olduğunu aktaran Karaman, "Etkili pozisyonlarımız da vardı. Son dakikalarda doğru pası yapıp, boştaki adamı bulabilsek gol olabilirdi. Ayrıca Kweuke'nin pozisyonunda da penaltı şüphesi var. Beşiktaş'a net pozisyon vermeden yenildik." şeklinde konuştu.