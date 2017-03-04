Twente, Enes Ünal'ın gol attığı maçta kazandı
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TWENTE, ENES ÜNAL'IN GOL ATTIĞI MAÇTA KAZANDI

Twente, Enes Ünal'ın gol attığı maçta kazandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 25. haftasındaki karşılaşmada Twente, sahasında Willem II'i 2-1 mağlup etti.

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Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 25. haftasındaki karşılaşmada Twente, sahasında Willem II'i 2-1 mağlup etti.

De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Darrly Lachman'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 14 dakika sonra ise sahneye Enes Ünal çıktı. Milli futbolcu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Konuk ekip, Jordy Croux'nun 70. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Twente müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Enes Ünal, son 2 maçında da fileleri havalandırmayı başardığı Eredivisie'de bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Ligdeki 10. galibiyetini alan Twente, puanını 38'e yükseltirken, Willem II ise 29 puanda kaldı.

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