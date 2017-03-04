PEMRA - VRLJİC ÇİFTİ FİNALİ KAYBETTİ

Milli tenisçi Pemra Özgen ile Hırvat partneri Ana Vrljic, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Mısır'da düzenlenen turnuvanın finalinde Veronika Kapshay-Julia Wachaczyk çiftine 2-1 yenildi.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çiftler kategorisindeki final mücadelesinde, Pemra-Vrljic ikilisi, Kapshay (Ukrayna)-Wachaczyk (Almanya) çiftiyle karşı karşıya geldi.
Kapshay-Wachaczyk çifti, ilk seti 6-4 kazandı. Pemra ile takım arkadaşının ikinci seti 6-2 almasıyla mücadele final setine uzadı. 10 oyun kazananın galibiyete ulaşacağı seti, 10-5 üstün bitiren Kapshay-Wachaczyk ikilisi, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Pemra Özgen, tekler kategorisi final karşılaşmasında Pazar günü Büyük Britanyalı Katie Swan ile mücadele edecek.