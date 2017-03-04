TFF 1. LİG EKİBİNDE AYRILIK

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Mustafa Kemal Kılıç'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kılıç'a teşekkür edilen açıklamada, "Mustafa Kemal Kılıç'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz." denildi.

Şanlıurfaspor'un başında 7'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan Kılıç, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 da mağlubiyet gördü.

Şanlıurfa temsilcisi, sahasında çıktığı son lig maçında Adana Demirspor'a 2-1 yenilmişti.