TFF 1. Lig ekibinde ayrılık
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 1. LİG EKİBİNDE AYRILIK

TFF 1. Lig ekibinde ayrılık

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

327 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Mustafa Kemal Kılıç'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kılıç'a teşekkür edilen açıklamada, "Mustafa Kemal Kılıç'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz." denildi.

Şanlıurfaspor'un başında 7'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan Kılıç, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 da mağlubiyet gördü.

Şanlıurfa temsilcisi, sahasında çıktığı son lig maçında Adana Demirspor'a 2-1 yenilmişti.
"Gerekli tedbirleri alacağız"
Şanlıurfaspor 1 - Adana Demirspor 2
Klasspor 9 yaşında.
Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçı ertelendi!
Şanlıurfaspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig'de 3 kıtadan 103 yabancı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿