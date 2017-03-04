DUBAİ'DE ŞAMPİYON MURRAY

Dünya 1 numarası Andy Murray, Dubai Tenis Şampiyonası finalinde İspanyol Fernando Verdasco'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde organize edilen turnuvanın finalinde Büyük Britanyalı Murray ile dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Verdasco karşı karşıya geldi.
Kariyerinde 3 grand slam ve 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Murray, bir saat 13 dakika süren müsabakada rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2017'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Murray, böylece kariyerindeki 45. tekler şampiyonluğuna ulaştı.