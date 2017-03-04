Basketbol: Toplu sonuç
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BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka: 86-81

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Yeşilgiresun Belediyespor: 90-78

Banvit-Best Balıkesir: 79-73

Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçemece: 78-67

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor: 71-88

Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi: 77-70

Mamak Belediye Ankara DSİ-Muğla Orman: 94-82

Nesine.com Eskişehir Basket-Pertevniyal: 80-68

Düzce Belediyespor-Bursaspor Durmazlar: 54-73

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 86-74

Akhisar Belediyespor-Gelişim Koleji: 72-73

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