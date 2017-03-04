Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka: 86-81
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Yeşilgiresun Belediyespor: 90-78
Banvit-Best Balıkesir: 79-73
Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçemece: 78-67
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor: 71-88
Petkimspor-Acıbadem Üniversitesi: 77-70
Mamak Belediye Ankara DSİ-Muğla Orman: 94-82
Nesine.com Eskişehir Basket-Pertevniyal: 80-68
Düzce Belediyespor-Bursaspor Durmazlar: 54-73
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 86-74
Akhisar Belediyespor-Gelişim Koleji: 72-73