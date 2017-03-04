Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda, Erkekler Süper Lig'de 20. hafta, Bayanlar Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Bayanlar Süper Lig
Samsun Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 29-38
Adana Şakirpaşa-Yenimahalle Belediyespor: 21-38
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Zağnosspor: 24-36
Aksaray Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 30-27
Muratpaşa Belediyespor-Genç Uşakspor: 37-32
Artsam Koleji-Üsküdar Belediyespor: 26-27
Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor: 37-27
- Erkekler Süper Lig
Göztepe-Bozokspor: 25-25
Trabzonspor-Antalyaspor: 20-22
Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor: 23-27
Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol: 27-25
Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Selçuklu Belediyespor: 34-33
Nilüfer Belediyespor-Amasya Taşova YİBO: 22-24
Aziziye Belediyesi Termalspor-Merzifon Belediyespor: 27-27