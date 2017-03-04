Hentbol: Toplu sonuç
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HENTBOL: TOPLU SONUÇ

Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda, Erkekler Süper Lig'de 20. hafta, Bayanlar Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları yapıldı.

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Hentbolda, Erkekler Süper Lig'de 20. hafta, Bayanlar Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Bayanlar Süper Lig

Samsun Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 29-38

Adana Şakirpaşa-Yenimahalle Belediyespor: 21-38

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Zağnosspor: 24-36

Aksaray Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 30-27

Muratpaşa Belediyespor-Genç Uşakspor: 37-32

Artsam Koleji-Üsküdar Belediyespor: 26-27

Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor: 37-27

- Erkekler Süper Lig

Göztepe-Bozokspor: 25-25

Trabzonspor-Antalyaspor: 20-22

Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor: 23-27

Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol: 27-25

Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Selçuklu Belediyespor: 34-33

Nilüfer Belediyespor-Amasya Taşova YİBO: 22-24

Aziziye Belediyesi Termalspor-Merzifon Belediyespor: 27-27

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