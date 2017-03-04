Beşiktaş 1 - Çaykur Rizespor 0
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BEŞİKTAŞ 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 0

Beşiktaş 1 - Çaykur Rizespor 0

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

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Beşiktaş 1 - Çaykur Rizespor 0

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Atınç Nukan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (64' Tolgay Arslan), Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (88' Gökhan İnler), Anderson Talisca, Cenk Tosun (74' Vincent Aboubakar)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo, Orhan Ovacıklı, Mohamed Ali Yaakoubi, Godfrey Oboabona, Dhurgham Ismail (86' Özgür Çek), Nosa Igiebor (66' Patrik Tuszynski), Recep Niyaz, Robin Yalçın, Marwane Saadane (59' Jakob Jantscher), Leonard Kweuke, Bright Edomwonyi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, İsmail Şencan, Serkan Çimen, Özgür Yankaya

Gol: DK 41: Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 16: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 18: Atınç Nukan (Beşiktaş), DK 28: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 45: Mohamed Ali Yaakoubi (Çaykur Rizespor), DK 52: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 65: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

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