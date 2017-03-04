UYGUN: "MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Bursaspor maçı sonrası "Maraton uzun, Gaziantepspor düşmeyecek. Kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Uygun, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Bursaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu, kazanmak için de Bursa'ya geldiklerini söyledi.

Hak etmedikleri mağlubiyet aldıklarını savunan Uygun, "Mağlubiyetin sorumlusu benim. Futbolcu kardeşlerime de söyledim. 'Sonuna kadar mücadelenizi verin' dedim. Ben buraya inanarak geldim. Maraton uzun, Gaziantepspor düşmeyecek. Kazanmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.